Roberto Salis: "Tajani dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi cosa abbia fatto in dieci mesi"

La segretaria Pd Elly Schlein, secondo quanto si apprende da fonti Pd, ha incontrato questa mattina il padre di Ilaria Salis. Il colloquio, secondo quanto viene riferito, è stato l’occasione per fare il punto sulla “situazione incresciosa” in cui si trova la cittadina italiana detenuta in Ungheria.

“Mia figlia è in carcere, in detenzione cautelare, da 13 mesi. Dall’11 febbraio al 15 dicembre del 2023 sul caso non è volata una foglia. Il ministro Tajani dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi cosa abbia fatto in quei dieci mesi”. Così Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, a Sky Tg24. Tajani, prosegue, “ha avuto tutto il tempo necessario per agire nel massimo silenzio, potendo sfruttare i canali diplomatici e dovrebbe spiegare perché non è riuscito a ottenere nulla”.

La telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “mi ha lasciato una sensazione positiva. A un cittadino fa piacere sapere che le istituzioni sono al suo fianco. È positivo e incoraggiante quando la massima figura dello Stato dimostra la sua solidarietà” sottolinea Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, a Sky Tg24. “Sono fortemente determinato – spiega Salis – ho grande senso dello Stato e credo che lo Stato quando lavora seriamente può fare grandi cose”.

