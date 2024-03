Il leader di Sud Chiama Nord a margine della conferenza di presentazione della lista 'Libertà'

“Il problema di Renzi, in questo momento, è quello di raccattare a tutti i costi dei voti in qualunque parte d’Italia, ma ovviamente si vergogna dei suoi compagni di viaggio. Chissà se la Bonino batterà un colpo, speriamo”. Così Cateno De Luca a margine della conferenza stampa in cui ha presentato i nuovi alleati che stanno andando a formare la lista ‘Libertà’ con cui si presenterà alle prossime elezioni europee. La risposta di De Luca sul perché Matteo Renzi si dovrebbe vergognare: “Noi non possiamo partire dal presupposto che chi ha avuto a che fare con la mafia, ed è certificato, oggi continui a condizionare le istituzioni. Non possiamo pensare che solo per raccattare qualche voto diamo diritto di cittadinanza comunque a chi in passato ha sbagliato e continua a sbagliare”. Il riferimento è al possibile accordo di Renzi con Salvatore Cuffaro, leader della Dc ed ex presidente della Regione Sicilia, già condannato in via definitiva nel 2011 per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa Nostra. Simili affermazioni dette da De Luca su Renzi e Cuffaro qualche giorno fa avevano portato il numero uno di Italia Viva a minacciare una querela nei confronti del leader di Sud chiama Nord, e a riguardo De Luca commenta: “Dovremmo farne una noi per la compravendita politica che ha fatto della nostra Dafne Musolino, ma abbiamo evitato. D’altronde noi non siamo mercanti in nessun tempio”. Poi conclude: “Noi rappresentiamo noi stessi, non rappresentiamo né Dubai né i paesi arabi. Noi siamo noi e ci possiamo permettere di marciare in questo fronte per la libertà”.

