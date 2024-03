Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente di FdI: "Cerchiamo di non dividerci e di non fare il gioco della sinistra"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (FdI), commenta le parole di Matteo Salvini, che in vista delle Europee ha agitato la maggioranza punzecchiando Forza Italia per aver “scelto di governare il continente con i socialisti, le sinistre, con Timmermans, con von der Leyen, con il Pd e con il M5S” e chiedendo alla premier Giorgia Meloni di dire chiaramente che non sosterrà Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. “Se siamo chiamati a rispondere sulla coerenza lo faccio molto volentieri come esponente di FdI perché della coerenza, del rispetto del voto dei cittadini, abbiamo fatto il nostro primo comandamento. Siamo stati all’opposizione del M5s, del Pd, sempre in maniera molto chiara e molto netta, e lo saremo anche in ambito europeo. Non governeremo con i socialisti“, ha detto il ministro ospite di Agorà. “Faccio mio l’appello di Giorgia Meloni: cerchiamo di non dividerci, di non fare il gioco della sinistra – ha aggiunto -. Il centrodestra ha vinto in Italia, ha buone possibilità di portare questo cambiamento anche in ambito europeo però ripeto: rimaniamo uniti perché questo è quello che ci chiedono anche i nostri elettori“.

