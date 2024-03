Le dichiarazioni dopo la conclusione delle indagini nei suoi confronti per la presunta truffa ai danni dell’Inps

Ha sentito Meloni? Le ha chiesto di dimettersi? “Nessuno mi ha chiesto di dimettermi“. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè ai cronisti fuori dal Tempio di Adriano a Roma sulla conclusione delle indagini nei suoi confronti per la presunta truffa ai danni dell’Inps.

Su Visibilia “non ho nulla da aggiungere rispetto al comunicato stampa. Non partecipo a processi mediatici e per adesso in tribunale ho sempre vinto. Non ho avuto niente, se poi voi pensate che per una chiusura di indagini uno è condannato scrivete quello che volete. Andiamo avanti, quando succederà sarete contenti. Come ho detto non partecipo a processi mediatici, ho fiducia nella magistratura e vado avanti tranquilla”.

