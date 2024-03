L'ex sindaco di Milano ha informato della sua decisione Antonio Tajani e Letizia Moratti

L’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, ha comunicato al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, e a Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale del partito, la sua “decisione di rinunciare alla candidatura” alle elezioni europee, “che così generosamente mi avete offerto”.

“Sono, sinceramente, grato ed onorato del merito e della stima che mi avete riconosciuto – ha scritto Albertini rivolgendosi a Tajani e Moratti, che ha invece di recente accettato la candidatura – proponendomela e della garbata insistenza con cui, in più occasioni, avete ribadito l’offerta e sono anche rammaricato per negarmi alle richieste di Amici come Voi, che stimo moltissimo”.

“Conoscete le motivazioni della mia decisione, forse prosaiche, ma, per acquisita esperienza, certamente realistiche – conclude Albertini – comunque potrete contare sul mio pieno sostegno nella prossima campagna elettorale a Forza Italia, i suoi candidati ed il Ppe”.

