Il pacchetto di investimenti prevede 445 milioni di euro destinati alla regione per circa un centinaio di interventi

“Sicuramente oggi si mette un punto a una partita di denaro importante per poter far decollare una serie di progetti per il rilancio del territorio“. Lo ha dichiarato Claudio Lotito – senatore di Forza Italia eletto in Molise – entrando al Teatro Savoia di Campobasso per la firma dell’accordo Fondo Sviluppo e Coesione con la premier Giorgia Meloni e il governatore Roberti. Il pacchetto di investimenti prevede 445 milioni di euro destinati alla regione per circa un centinaio di interventi. “Ci sono tutte le condizioni per poter, una volta per tutte, togliere da questo isolamento, anche politico, il Molise, perché in passato questa regione non è stata beneficiata di interventi di questa natura e di questa entità”, ha aggiunto Lotito.

