L'imprenditore e politico americano alla convention di Identità e Democrazia a Roma

(LaPresse) Vivek Ramaswamy, imprenditore e politico vicino a Donald Trump, è arrivato a Roma per partecipare a ‘Winds of change’, il raduno del gruppo europeo di Identità e Democrazia. “Credo che Salvini sia un uomo simbolo di coraggio. Tutti coloro che hanno parlato qui oggi, ma lui soprattutto, non hanno paura di dire in pubblico quello che pensano davvero”, ha detto ai giornalisti l’ex candidato per le elezioni primarie del Partito Repubblicano americano. “E lui è uno dei politici, dei pochi, che almeno ti dice in che cosa crede piuttosto che seguire la direzione in cui porta il vento del momento. Credo che molti leader nel mondo con simili valori supportino Trump nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti. La narrativa dei media non è sempre quella ma viaggiando vedo e sento ovunque il supporto per Trump”, ha aggiunto Ramaswamy.

