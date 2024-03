Il capo dello Stato: "Dall'egoismo si crea il deserto"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze Omri conferite ‘motu proprio’ a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile ha dichiarato: “Tra di voi c’è chi si è impegnato a fornire aiuto a chi era in difficoltà in momenti di emergenza, di calamità naturale o perché migrante. C’è chi si è impegnato ad aiutare persone con disabilità affinché potessero superare gli ostacoli, chi si è impegnato contro la violenza o per difendere i valori dell democrazia e della Costituzione. Tutto questo è prezioso, questi vostri comportamenti aprono in maniera confortante al futuro dell’Italia. La solidarietà costruisce il futuro, la grettezza e l’egoismo creano il deserto, la povertà, materiale e morale. Invece la solidarietà è davvero quello che lega e fa crescere”. “Non si tratta – ha aggiunto Mattarella – di piccoli comportamenti della vita quotidiana che non influiscono sui grandi fatti della storia, è vero il contrario: sono comportamenti che seminano le coscienze e i modi di pensare che preparano il cambiamento nel mondo. Quello che fate – ha concluso il Capo dello Stato – è prezioso per il nostro Parse e per la concezione della vita umana”.

