Il capo dello Stato alla commemorazione della distruzione della città il 15 marzo 1944

“In questa terra, avvennero scontri tra i più cruenti e devastanti. E mentre un sentimento di pietà si leva verso i morti, verso le vittime civili, non può che sorgere, al contempo, un moto di ripulsa da parte di tutte le coscienze per la distruzione di un territorio e delle sue risorse, per l’annientamento delle famiglie che lo abitavano, nel perseguimento della cieca logica della guerra, quella della riduzione al nulla del nemico, senza nessun rispetto per le vittime innocenti”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Cassino, in provincia di Frosinone, alla cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario della distruzione della città. “Lutti e sofferenze, pagate in larga misura dalla incolpevole popolazione civile, a partire dal funesto bombardamento del 15 febbraio contro l’Abbazia, nel quale, con i monaci, perirono famiglie sfollate, tante persone che vi si erano rifugiate contando sull’immunità di un edificio religioso, espressione di alta cultura universalmente conosciuto”, aggiunge il capo dello Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata