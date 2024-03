Le parole di Alessandro De Chirico contro Alice Arienta: "Che c***o dici"

Un consigliere comunale di Milano ha insultato e ‘zittito’ una collega durante una seduta di Commissione. E’ successo martedì pomeriggio durante la Commissione consiliare Affari Istituzionali e Sviluppo Economico, convocata online per discutere dell’approvazione del “Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione Milano”. Alice Arienta, del Partito democratico, è stata aggredita verbalmente da Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia. “Stai zitta, vai al parchetto coi tuoi figli, che c***o dici“, ha urlato l’esponente del centrodestra a cui poi è stato disattivato il microfono.

