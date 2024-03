La premier alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Toscana

“Questo è il 15/esimo accordo di coesione che il governo nazionale firma con una regione o con una provincia autonoma, un lavoro molto complesso che ci sta portando su tutto il territorio nazionale del quale andiamo particolarmente fieri”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Firenze alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Toscana. “Questo accordo è un estremamente serio, e sono contenta del lavoro che il governo ha fatto a monte per consentire di arrivare alla firma di questi accordi. I fondi di sviluppo e coesione sono particolarmente importanti e la responsabilità delle istituzioni, a partire dal governo nazionale, è quella di fare in modo che queste risorse arrivino a terra tutte e il più velocemente possibile”, ha aggiunto la premier.

