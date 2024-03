Il presidente dem dopo le parole del Papa sulla bandiera bianca

“Penso che tutti ci auguriamo la pace perché vediamo troppe sofferenze, una pace giusta, non può però arrivare un messaggio nel quale” ci si arrende “a chi ha responsabilità drammatiche ingiustificate e ingiustificabili, la Russia come paese aggressore di uno stato democratico e sovrano”. Lo ha detto il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole del Papa sul conflitto russo-ucraino, a margine dell’evento ‘L’Europa che vogliamo’, organizzato da Energia Popolare a Milano. “La resa dell’Ucraina -continua Bonaccini- sarebbe drammatica anche per i valori occidentali, democratici e di libertà che l’Europa vuole incarnare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata