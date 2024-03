Il candidato alla carica di presidente è arrivato all'Istituto di istruzione 'Illuminati' di viale Regina Elena alle 12

Luciano D’Amico ha votato a Pescara per le elezioni regionali in Abruzzo. Il candidato alla carica di presidente è arrivato all’Istituto di istruzione ‘Illuminati’ di viale Regina Elena, seggio elettorale numero 27, alle ore 12. Il rappresentante di ‘Patto per l’Abruzzo’, centrosinistra, ha salutato gli scrutatori e ha scattato con loro alcuni selfie dopo aver imbucato la scheda. I seggi sono aperti dalle 7 fino alle 23 di domenica 10 marzo. A sfidare D’Amico c’è Marco Marsilio, esponente di centrodestra e uscente governatore della Regione.

