Dopo il venerdì con oltre 4000 persone, “il più partecipato di sempre alla Leopolda di Firenze”, sottolinea una nota di Italia Viva, si apre la seconda giornata di lavori della kermesse renziana. Dopo aver annunciato la sua presenza, il ministro Nordio ha annullato il suo intervento, sia in presenza che da remoto.

Boschi: “Pressioni a Nordio per annullare intervento a Leopolda”

“Alle 10 di questa mattina il ministro Nordio mi ha confermato personalmente la sua partecipazione alla Leopolda. È ovvio che il ministro ha avuto pressioni politiche per annullare. Dispiace soprattutto perché questa Leopolda – forse la più partecipata di sempre – lo avrebbe accolto con piacere. E rifiutare un confronto civile non è nello stile di Nordio. Peccato”. Così in una nota la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

