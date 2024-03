Il leader di Alleanza Verdi Sinistra alla manifestazione per la pace della Cgil

“Abbiamo scritto impedire il genocidio perchè è quello che chiede la corte penale internazionale ed è quello che abbiamo visto a Gaza. Abbiamo visto migliaia di camion fermi con aiuti necessari alla sopravvivenza e bloccati al valico. Usiamo una formula precisa, quella della Corte internazionale, bisogna impedire. Mettiamoci d’accordo allora che si impedisca di arrivare alla definizione di quel reato”, dice Nicola Fratoianni, leader di Avs, alla manifestazione per la pace della Cgil. “A Rafah non ho visto nulla di pericoloso, ci spieghino cosa ha di pericoloso una incubatrice. Se si impedisce che mezzi necessari alla sopravvivenza possano andare a chi ne ha bisogno mi dica chi fa polemica su questo di cosa dobbiamo parlare”, spiega Fratoianni, appena tornato da una missione parlamentare in Egitto al confine con la Striscia.

