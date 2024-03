Studentessa e insegnante provano a intervenire. "Propaganda", dice il ministro

(LaPresse) La presentazione a Roma del libro del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, “La scuola dei talenti“, finisce in bagarre. Durante il dibattito una studentessa e l’insegnante e scrittore Christian Raimo hanno infatti provato a dibattere con il ministro che piccato ha liquidato le polemiche come “propaganda”. Al termine della presentazione poi, tra i giornalisti che provavano a fare domande e la studentessa che tornava alla carica il ministro ha dovuto smettere il tradizionale “firma copie” per andare via anzitempo. Accanto a Valditara il vicepremier Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata