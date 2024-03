A comunicarlo lo stesso senatore di Forza Italia con una lettera inviata al presidente del Senato Ignazio La Russa

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, si è dimesso da presidente di Cyberealm, società che si occupa di cybersecurity anche per conto di istituzioni pubbliche. A comunicarlo è lo stesso Gasparri con una lettera inviata al presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ruolo ricoperto da Gasparri è stato negli ultimi mesi al centro di polemiche politiche ed è anche passato al vaglio dalla Giunta per le Elezioni di Palazzo Madama, la quale ha stabilito che non sussista incompatibilità con la carica di senatore.

