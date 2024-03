Il ministro della Difesa su X: "Ostinatamente, in solitudine, ho cercato la verità"

Si esprime sul caso ‘dossieraggio’ il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo l’esposto che aveva dato il via all’indagine della procura di Perugia. “Sono l’unico che non parla sul tema ‘Dossier’. Nonostante sia la persona che ostinatamente, in solitudine, senza solidarietà, ha cercato la verità. Contro nessuno. Solo per giustizia. Non parlo per rispetto dell’inchiesta. Non parla la parte lesa ma (stra)parlano gli indagati“, ha scritto su X il ministro. L’inchiesta riguarda i presunti accessi abusivi alle schede di circa 800 tra politici e vip sulle banche dati della Direzione Nazionale Antimafia effettuati dal finanziere Pasquale Striano.

