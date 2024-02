Il presidente grillino a L'Aquila: "C'è un vento di rinnovamento, tanto entusiasmo"

Il Movimento Cinque Stelle prosegue la sua corsa alle elezioni regionali. Dopo la vittoria in Sardegna con Alessandra Todde Giuseppe Conte è andato a L’Aquila per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il centrosinistra, Luciano D’Amico. “C’è un vento di rinnovamento, mi giunge anche dall’Abruzzo. Il movimento Cinque Stelle sta facendo un lungo lavoro, anche faticoso, di ricostruzione e radicamento sui territori. C’è tanto entusiasmo“, ha detto il presidente grillino. “L’alleanza con Azione e Pd non rischia di togliere personalità ai Cinque Stelle?”, ha chiesto poi un cronista. “La nostra personalità non ce la può togliere nessuno, è nel nostro Dna. Siamo in politica per cambiare il Paese, siamo sempre concentrati sull’obiettivo, nessuno ci può togliere questa vocazione naturale”, ha replicato Conte.

