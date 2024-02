L'ex premier ricevuto dai presidenti delle commissioni dell'Eurocamera: "Aumentare crescita per preservare modello sociale"

L’appello alle riforme di Mario Draghi rivolto al Parlamento Europeo. L’ex presidente del Consiglio ha partecipato martedì a una riunione della conferenza dei presidenti delle commissioni dell’Eurocamera per uno scambio sulla preparazione della sua relazione sul futuro della competitività europea. Lo scambio, si apprende dallo staff di Draghi, ha dimostrato quanto globale e complessa sia la strada per riconquistare la nostra competitività, in particolare in termini di mobilitazione delle massicce esigenze di investimento. Draghi ha sottolineato la necessità di essere competitivi per mantenere i nostri sistemi di welfare e preservare i nostri valori fondamentali. E ha inoltre chiesto riforme strutturali a livello dell’Ue e il ritrovamento della capacità di agire collettivamente e per l’interesse collettivo.

“Aumentare crescita per preservare modello sociale”

Nel suo intervento, Draghi ha chiesto di “ripensare le nostre politiche economiche per aumentare la crescita della produttività e della competitività è essenziale per preservare il modello sociale unico dell’Europa”. Ha detto: “In primo luogo, come possono le nostre istituzioni mobilitare una migliore spesa pubblica per sostenere gli investimenti privati negli innovatori che guidano la doppia transizione? In secondo luogo, cosa possiamo fare per stimolare e accelerare l’innovazione pionieristica? E in terzo luogo, come possiamo colmare il disallineamento delle competenze in Europa? Al di là di queste questioni trasversali, ho a cuore profondamente i settori specifici più esposti alla trasformazione e alla competizione internazionale. Mi interessa la vostra competenza maturata attraverso il vostro lavoro parlamentare”.

“Migliorare funzionamento e governance istituzioni”

“Guardando al futuro, sono convinto che le nostre istituzioni debbano riflettere su come migliorare il proprio funzionamento e sviluppare ulteriormente gli strumenti di governance e di regolamentazione a nostra disposizione”, ha aggiunto l’ex premier. “Fondamentale a questo scopo sarà costruire il consenso politico necessario per raggiungere un accordo su questioni cruciali. Queste domande comporteranno discussioni difficili che richiederanno alle nostre istituzioni e ai governi nazionali di fare scelte difficili. Sono queste decisioni che determineranno la capacità dell’Europa di tenere il passo con i suoi concorrenti globali negli anni a venire”, ha sottolineato.

“Geopolitica spinge a cambiare approccio su globalizzazione”

“Un contesto geopolitico in rapida evoluzione caratterizzato da una maggiore tendenza al conflitto – sia in termini economici che militari – sta costringendo l’Ue a riesaminare il proprio approccio alla globalizzazione. Le pratiche anticoncorrenziali di alcuni dei nostri concorrenti continuano a compromettere la parità di condizioni a livello globale e l’autonomia strategica aperta dell’Ue. Ciò richiede una riflessione seria sulla riduzione del rischio delle potenziali vulnerabilità“, ha inoltre detto Draghi. “La discussione di oggi è una preziosa opportunità per ricevere le vostre idee come contributo alla relazione che sto preparando sul futuro della competitività europea. Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha ottenuto importanti risultati: dall’adozione di politiche climatiche e digitali all’avanguardia a livello mondiale, alla definizione degli strumenti che guidano la ripresa dell’Europa dalla pandemia di Covid-19 e alla riduzione della nostra dipendenza dalle importazioni energetiche russe”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata