Il leader della Cgil: "Che non si ripetano più episodi di quella natura"

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi di lunedì, commenta le cariche della polizia a Pisa alla manifestazione degli studenti pro-Palestina. “Noi questo incontro lo avevamo chiesto ieri mattina, perché quello che è successo a Pisa, Firenze e in altre città ci aveva preoccupato. Abbiamo ribadito che consideriamo negativo quanto accaduto e che non si debbano più ripetere episodi di quella natura perché il diritto a manifestare va garantito a tutti. Abbiamo ribadito per quello che ci riguarda che è necessario prevenire i conflitti dando soluzioni ai problemi. Il ministro (Piantedosi, ndr) ha ribadito che con le indagini intendono verificare quali sono le responsabilità e ci ha voluto dire che non c’è alcuna scelta nel cambiamento dell’ordine pubblico né tantomeno mettere in discussione il diritto allo sciopero”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata