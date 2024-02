Il generale dopo la notizia dell'inchiesta della procura militare dice a LaPresse: "Continuo con la mia vita"

“Non parlo di questioni di servizio con la stampa, continuerò a fare la mia vita come l’ho fatta fino ad ora e di questa questione ne parlerò nelle sedi opportune, qualora sia necessario”. Lo ha detto a LaPresse il generale Roberto Vannacci, interpellato sull’indagine della Procura militare per peculato e truffa. No comment anche sulla posizione della Lega, che ha parlato di “inchiesta a orologeria”: “Non posso commentare affermazioni che non ho fatto io, quindi non dico nulla a riguardo”, ha risposto Vannacci.

