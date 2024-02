Lo ha detto il vicepremier in tour in Sardegna in vista delle elezioni regionali

Matteo Salvini torna a parlare delle accuse arrivate da alcuni politici su un presunto accordo con Putin o con la Russia. “Non metto piede in Russia da non so da quanti anni. Non esiste nessun accordo. Non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia a differenza di altri che hanno governato col centrosinistra” ha detto il ministro e vicepremier Matteo Salvini, a margine del tour elettorale in Sardegna in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.

“Una volta che è scoppiata la guerra, per quello che mi riguarda, chi invade, chi aggredisce, chi uccide, chi bombarda, chi semina morte, distruzione e odio non può avere a che fare con me” ha detto ancora Salvini.

Depositata la mozione di sfiducia

Mentre Salvini parlava da Cagliari, è stata intanto depositata alla Camera la mozione di sfiducia nei suoi confronti, mozione che ha come primo firmatario il capogruppo di Azione Matteo Richetti e, come cofirmatari, gli altri capigruppo di Pd, M5S e Avs. Tra gli altri siglano il documento, visionato da LaPresse, anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader M5S Giuseppe Conte.

