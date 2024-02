"Chi semina morte non può avere a che fare con me", ha aggiunto il vicepremier

“Una volta che è scoppiata la guerra, per quello che mi riguarda, chi invade, chi aggredisce, chi uccide, chi bombarda, chi semina morte, distruzione e odio non può avere a che fare con me”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cronisti durante la sua visita al mercato di San Benedetto, a Cagliari, in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. “Non metto piede in Russia da non so da quanti anni. Non esiste nessun accordo. Non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia a differenza di altri che hanno governato col centrosinistra”, ha aggiunto Salvini. “La mia agenda politica non la detta nè lei, nè Calenda“, ha aggiunto il leader leghista battibeccando con una giornalista che gli chiedeva conto dell’effettività dell’accordo tra il Carroccio e la Russia che sarà oggetto di una mozione di sfiducia firmata da Azione, Pd, M5S e Avs.

