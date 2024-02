La presidente del Consiglio sul palco per il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra

“Ringrazio tutti i leader che mi hanno anticipato, tutte le liste che hanno deciso di accompagnarci in questa avventura di portare Truzzu alla guida della Sardegna. Voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida. Voglio dirgli di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettarli addosso, ci siamo passati tutti e penso sia una buona notizia, dimostra il nervosismo di partiti senza identità e risposte e senza la gestione del potere che li ha lungamente tenuti in piedi. Dimostrano la loro vera natura di partiti estremisti e rabbiosi che possono solo tentare di gettare fango sui loro avversari”. Così la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco allestito alla Fiera di Cagliari per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le elezioni regionali in Sardegna.

