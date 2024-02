Il Ministro dell'Istruzione e del Merito: "La scuola è un loro patrimonio e chi rompe paga"

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha commentato la decisione degli studenti del liceo milanese Virgilio, di occupare la scuola ma responsabilizzando e stabilendo delle regole per prendersi cura degli spazi dell’istituto durante l’autogestione, intervenendo a un dibattito dal titolo “Coscienza Umana e Intelligenza Artificiale” a Palazzo Bovara di Milano. “Ho espresso soddisfazione per questa decisione, soprattutto per la riflessione che hanno voluto affermare. La scuola è un loro patrimonio, la scuola è casa loro e chi rompe paga. Hanno detto che chi rompe paga. Penso che siano servite le mie parole. talvolta serve, in questo caso è servito e quindi sono particolarmente soddisfatto”, ha detto il Ministro, che ha confermato la sua decisione di far pagare eventuali danni a chi si rende protagonista di atti vandalici durante le proteste: “Confermo che bisogna parlare chiaro, chi distrugge i beni pubblici, chi devasta una scuola, deve risarcire i danni e deve essere sanzionato. Chi devasta una scuola, chi rompe paga”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata