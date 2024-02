Calenda: "Libertà valore universale"

(LaPresse) Oltre un migliaio di persone hanno preso parte a Roma, in piazza del Campidoglio, al ricordo del dissidente russo Alexei Nalvany, morto in carcere in circostanze ancora da chiarire. La fiaccolata, promossa dal leader di Azione Carlo Calenda, ha visto la partecipazione di tutti i partiti politici rappresentati in parlamento, oltre ad altre associazioni e sindacati come Cgil e Uil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata