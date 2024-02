Romeo: “Piazza strumentalizzata per attaccarci”

(LaPresse) Contestazioni dalla piazza raccolta in Campidoglio per celebrare con una fiaccolata Alexej Navalny all’arrivo della delegazione della Lega, guidata dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. “È ipocrita chi si dichiara liberal democratico e poi vorrebbe negare alla Lega questa piazza. È importante essere qui per testimoniare, per una forza politica come la Lega che ha sempre difeso la libertà di espressione e non solo, e quindi siamo qui proprio per questo motivo qui”, ha detto Romeo. “Abbiamo preso tante volte le distanze da quello che è stato in passato”, ha continuato il senatore, che ha sottolineato: “Nel momento in cui un personaggio come Putin invade una nazione libera e sovrana come l’Ucraina la storia cambia e il nostro giudizio non può essere di grande condanna”. “Mi sembra che la piazza sia molto grande e che ci siano alcuni che fanno un po’ di contestazione perché si vuole strumentalizzare quella che è una manifestazione a difesa della libertà e in ricordo di tutto il grande impegno che ci ha messo Navalny in un attacco politico alla Lega”, ha spiegato ancora l’esponente del Carroccio, fermandosi poi a battibeccare con alcuni manifestanti presenti.

