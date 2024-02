Il leader di Azione: "Ci sono sfide a cui deve rispondere tutto il sistema Paese"

Lunedì sera alle 18:30 a Roma si terrà una fiaccolata in memoria di Alexei Navalny, alla quale parteciperà unanimemente la politica italiana, con la presenza di tutti i partiti. La manifestazione è stata organizzata dal leader di Azione, Carlo Calenda, che su X ha scritto: “Un bel segnale essere tutti insieme per Navalny oggi a Roma. Ci sono sfide a cui deve rispondere tutto il sistema Paese. Speriamo che da questa piazza nasca una consapevolezza bipartisan sulla necessità di costruire un’Europa forte e unita nei valori di libertà”. La fiaccolata chiede di far luce sulle circostanze della morte dell’oppositore russo.

