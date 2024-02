Il presidente della Regione Campania ha commentato quanto accaduto ieri con il 'botta e riposta' a distanza con la premier

Si torna ancora sul ‘caso’ del botta e risposta a distanza tra Vincenzo De Luca e a premier Giorgia Meloni. “Ho letto stamattina che uno dei titoli principali era l’insulto di De Luca alla Meloni. Siamo alla follia. Siamo stati una mattinata in piazza a lottare, ho parlato per un’ora, nessuno ha offeso nessuno. Hanno mandato in giro un fuorionda di quando ero stato un attimo sul divano a Montecitorio deserta a bere un po’ d’acqua” ha detto da Napoli De Luca.

“Bisogna stare attenti ma era una cosa a mezza voce, quando mi hanno detto cosa risponde a Meloni che ha detto andate a lavorare anziché fare manifestazioni ho detto quella cosa, questo è tutto. Bene, in un Paese malato di conformismo e opportunismo come l’Italia dove l’opinione pubblica sembra aver perduto la ragione critica, si è ridotto a un titolo, una battuta. Capiamoci bene, non è che mi faccio impressionare, figuriamoci. L’unico insulto ieri lo ha rivolto Meloni a quelli che erano andati a manifestare perché in un Paese democratico non decide Meloni quando e dove dobbiamo andare a manifestare” ha concluso.

