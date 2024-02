La premier commenta il crollo in cantiere di questa mattina

Cordoglio di Giorgia Meloni per quanto accaduto a Firenze. “A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia”, ha scritto la premier.

Nardella: “Sentito Mattarella per cordoglio, domani lutto cittadino”

“Ringrazio sentitamente il Presidente Mattarella per avermi espresso al telefono vicinanza e cordoglio per la tragedia al cantiere di Firenze. Ho proclamato lutto cittadino per domani con sospensione di tutti gli eventi. Anticiperò rientro dalla Terra Santa con il primo volo utile”. Lo scrive su X il sindaco di Firenze Dario Nardella dopo quanto accaduto questa mattina al cantiere Esselunga. “Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del comune di Firenze cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti”, aggiunge.

Vicesindaca Firenze: “Siamo tutti sgomenti per vittime crollo cantiere”

“Siamo tutti molto sgomenti e c’è grande dolore a nome dell’amministrazione della città. Siamo in contatto con la Protezione civile e gli ospedali, siamo qui a portare la solidarietà alle vittime ed i lavoratori e siamo a disposizione con tutti i nostri operatori. Siamo qui per capire come stanno i lavoratori ancora dispersi”. Così Alessia Bettini, vicesindaca di Firenze, parlando con i giornalisti davanti al cantiere di via Mariti dove questa mattina si è verificato un crollo. Al momento otto gli operai che stavano lavorando alla realizzazione del nuovo supermercato Esselunga coinvolti dal crollo. Tre sono stati estratti vivi dalle macerie, altri tre risultano ancora dispersi e due sarebbero morti, ma ancora manca l’esito dell’accertamento ufficiale.

L. Fontana: “Cordoglio per lavoratori morti in cantiere”

“Esprimo cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita in un cantiere a Firenze. Giungano le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Rivolgo un ringraziamento alle forze dell’ordine e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Pd Senato: “Cordoglio per vittime, Calderone presto in Aula”

“Quanto avvenuto a Firenze in queste ore è tragico e molto grave. Ora è il momento del cordoglio e dobbiamo ringraziare l’opera dei soccorritori che si stanno prodigando per accertare il numero delle vittime e aiutare i feriti. Ma è assolutamente necessario che il governo venga in Parlamento a dirci cosa è accaduto. Per questo il gruppo del Pd al Senato chiede che al più presto la ministra Calderone riferisca a Palazzo Madama sull’accaduto. Oramai è quasi quotidiana la cronaca degli incidenti e delle morti sul lavoro. Sono necessari e urgenti scelte e provvedimenti che investano in sicurezza sul lavoro a tutela dela vita delle lavoratrici e dei lavoratori”. Così in una nota il senatore Dario Parrini a nome del gruppo Pd al Senato.

Schlein incontra agricoltori e chiede minuto silenzio per vittime

“C’è stato un drammatico incidente, un crollo al cantiere Esselunga di Firenze non è certo nemmeno il numero vittime. Vorrei chiedervi di fare insieme un minuto di silenzio per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime e sostegno a chi si sta occupando dei soccorsi”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein interrompendo per alcuni minuto l’incontro in corso al Nazareno con le sigle del settore agricolo. “Quella della sicurezza sul lavoro è un’emergenza vera. L’Italia non può essere un Paese in cui si muore di lavoro o si stage. Anche questa tragedia di oggi ci ricorda come le istituzioni non possano accettarlo e debbano profondere ogni sforzo”, aggiunge.

Conte (M5S): “Sicurezza lavoro priorità, politica deve fare di più”

“La sicurezza sul lavoro è assolutamente una priorità, perché non si può andare al lavoro e morire per lavorare. Noi abbiamo varie proposte su questo, come la Procura nazionale sul lavoro, che giacciono in Parlamento e speriamo che possano finalmente andare avanti. Ma al di là di questo esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà ai parenti delle vittime, con dolore apprendiamo questa ulteriore tragica notizia sui luoghi di lavoro, ma speriamo che si possa finalmente dare una svolta. Perché ogni volta stare qui a dichiarare per queste morti e queste vittime diventa veramente una cosa di cui la politica non può accontentarsi. Dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare per la prevenzione e speriamo davvero che ci sia un moto di tutte le forze politiche per dare impulso ad alcuni strumenti. Che sicuramente non saranno risolutivi una volta per tutte ma aiuteranno molto a prevenire queste morti”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Renzi: “Dolore atroce, cordoglio e angoscia”

“Dolore atroce per la tragedia dell’ex Panificio Militare di Firenze. Oggi non ci sono parole: solo il cordoglio e l’angoscia”. Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Calenda: “Inaccettabile morire sul lavoro in 2024 in Italia”

“A nome mio e di tutta Azione esprimo profondo cordoglio per i tragici fatti di Firenze. Un ringraziamento a chi si sta adoperando in questi minuti per i soccorsi. Morire sul lavoro, nel 2024, in Italia, è semplicemente inaccettabile”. Lo scrive su X il segretario di Azione Carlo Calenda.

Fratoianni: “Immagini terribili, rabbia per strage quotidiana”

“Le immagini che arrivano da Firenze sono terribili. L’ennesima tragedia sul lavoro. Spero che quanto prima si conoscano le cause del disastro e i responsabili. Non voglio aggiungere altro in questo momento di dolore e di rabbia”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo la tragedia di Firenze.”Tanta rabbia – aggiunge l’esponente rossoverde – per una strage quotidiana che continua ad ripetersi in tutta Italia, con un bilancio drammaticamente insopportabile, senza che si faccia nulla”.

