Il vicesegretario del Carroccio: "Se ci sono governatori capaci, si sottopongano al giudizio del popolo"

“Se cercheremo una sponda del Pd sulla questione del terzo mandato alla presidenza regionale? Sicuramente una parte del Pd ragiona con buonsenso: se ci sono governatori capaci e competenti, si sottopongano al giudizio del popolo e, se rieletti, continuano”. Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega Andrea Crippa fuori da Montecitorio. “Per fortuna nel Pd ci sono persone che hanno consapevolezza di quello che succede nei territori. Noi e una parte del Pd abbiamo nel dna l’esercizio dell’amministrazione. A volte buona e a volte cattiva. Ma sappiamo che a Terni, a Como o in Sardegna il sindaco e il presidente di regione sono punti di riferimento. Cambiarglielo senza giustificazione può essere un buon motivo non per vincere ma per perdere. Noi vogliamo vincere”, ha aggiunto Crippa.

