“Dal 1 marzo Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale. La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

Renzi aveva annunciato lo scorso 5 aprile il suo approdo alla guida del quotidiano, succedendo a Piero Sansonetti, passato a sua volta all’Unità. Uno dei primi appuntamenti della campagna elettorale dell’ex premier sarà la nuova edizione della Leopolda, che si terrà da venerdì 8 marzo a domenica 10 marzo ed è intitolata ‘Riaccendere le stelle’.

