La visita a sorpresa del ministro al presidio di via Nomentana

Dopo l’incontro con una delegazione degli agricoltori legati al movimento “Riscatto agricolo” a Roma, il ministro Francesco Lollobrigida si è recato a sorpresa presso il loro presidio. Tra le tante persone che hanno voluto parlare con lui si è avvicinato un ragazzo in lacrime di diciotto anni, proveniente da Pisa: “Sono qui per dirle che io voglio vivere della mia agricoltura – ha detto al ministro che nel frattempo lo ha fatto sedere ad un tavolo insieme a lui – ho lasciato la scuola per andare nei campi. È la mia passione e vorrei vivere del mio lavoro. Mi sono fatto 14 ore di trattore per venire qui “.

