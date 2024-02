Contestano la nuova direzione della Fondazione affidata a Luca De Fusco

“Eravamo d’accordo che il metodo era antidemocratico, poi due giorni dopo è stato fatto un accordo debole, senza nessun tipo di consultazione e che sta portando pure a una sconfitta”. Si esprimono così, attraverso un loro portavoce, gli artisti e i lavoratori dello spettacolo che si sono riuniti giovedì in assemblea pubblica in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e di Francesco Siciliano, presidente della fondazione Teatro di Roma di cui i lavoratori contestano la nuova direzione di Luca De Fusco. “C’è la scena dell’arte contemporanea che evidentemente non trova un’alleanza nemmeno nelle istituzioni democratiche”, hanno continuato gli artisti, sottolineando come questa scena sia quella che “cerca di opporsi a un mondo fascistoide, di ultimi cascami del berlusconismo peggiore, che cerca di fare egemonia in questo paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata