Il presidente del Veneto: "Non vogliamo l'Europa del Nutriscore e dei cibi sintetici"

“Le proteste contro l’Europa soprattutto in materia di agricoltura sono da sostenere. Questa Europa spesso difende le multinazionali e difende un’agricoltura che non esiste. Non vogliamo l’Europa del Nutriscore, dei cibi sintetici, che lavora contro le identità”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a margine della presentazione del suo libro “Fa’ presto, vai piano” al Tempio di Adriano a Roma. “Come si conciliano queste proteste con i blocchi stradali? La protesta è il sale della democrazia ma deve avvenire nel rispetto della libertà altrui, della legalità e della civile convivenza. La tua libertà finisce dove comincia la mia. Quando si oltrepassano questi limiti la protesta diventa un boomerang”, ha aggiunto.

