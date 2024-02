Il presidente del Veneto commenta il caso della 39enne detenuta in Ungheria

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta il caso di Ilaria Salis, la 39enne detenuta in Ungheria per l’aggressione a due attivisti neonazisti e comparsa in tribunale a Budapest con le catene a mani e piedi. “Le immagini di Ilaria Salis? Non entro nel merito di questa vicenda perché non sono minimamente informato. Debbo dire però che c’è un tema di rispetto della dignità umana che noi abbiamo acquisito come Paese e che altri non hanno ancora acquisito”, ha detto Zaia a margine della presentazione del suo libro “Fa’ presto, vai piano” al Tempio di Adriano a Roma.

