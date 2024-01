Il provvedimento è passato a Palazzo Madama con 97 sì, 74 no e 2 astenuti

Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto Energia con 97 sì, 74 no e 2 astenuti. Il provvedimento, che contiene anche misure per territori colpiti dalle alluvioni della scorsa primavera, era già stato approvato dalla Camera la scorsa settimana: diventerà quindi legge.

Cosa contiene il Dl Energia

Bonus per la benzina e gli abbonamenti al trasporto pubblico. Sono alcune delle misure contenute nel Dl Energia, un pacchetto di norme da 1,3 miliardi di euro.

Confermato anche l’azzeramento degli oneri generali di sistema del gas, l’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, comprendendo anche il riscaldamento delle abitazioni. Contro il caro benzina viene potenziata la card ‘Dedicata a te’, con 100 milioni di ulteriore stanziamento che gli aventi diritto potranno usare per il pieno dell’auto. Per chi usa il trasporto pubblico invece arrivano nuove risorse, 12 milioni, al fondo per il sostegno all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Prevista anche la copertura delle borse di studio per tutti gli studenti universitari risultati idonei non beneficiari, circa 5mila, fa sapere il Miur, con uno nuovo stanziamento di circa 7 milioni di euro che si aggiunge ai 10 milioni recuperati dai fondi Pnrr non spesi dalle Regioni.

La novità maggiore del testo riguarda la sanatoria sugli scontrini che cambia rispetto alla prima versione del testo: servirà il ravvedimento operoso per sanare le violazioni effettuate dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e contestate fino al 31 ottobre 2023, a condizione che non siano già state oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento, che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023. Chi aderisce – spiegano dal governo – sarà esentato dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza per violazioni in tema di scontrini.

