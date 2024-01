Il ministro degli Esteri all'aeroporto di Ciampino: "Sono fiero di chi ha contribuito a questa missione"

Sono arrivati ieri sera alle 21.34, all’aeroporto militare di Ciampino, con un C130 dell’Aeronautica Militare coordinato dal Comando vertice interforze e proveniente da Al-Arish, dieci bambini, più un adulto, palestinesi feriti che saranno curati presso strutture ospedaliere italiane, accompagnati dai loro familiari. Ad accogliere questo primo gruppo di bambini il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Voglio ringraziare le forze armate, l’intelligence e il ministero della salute. Contiamo di portare almeno 100 bambini feriti in Italia per curarli e integrarli nel nostro Paese” ha detto il capo della Farnesina. “Sono fiero di chi ha contribuito a questa missione” per portare in Italia i bambini palestinesi per curarli.

“Ringrazio i militari e i civili – ha detto Tajani – che hanno partecipato alla operazione e l’unità di crisi della Farnesina, complimenti. Il governo si è impegnato fortemente abbiamo giovedì scorso concluso la trattativa col governo israeliano in questa complicata operazione voluta dal governo italiano, non è stato facile ma le cose più complicate sono quelle che danno più soddisfazione”. Quattro dei bambini saranno trasferiti al Bambin Gesù, un ‘altra persona al San Camillo e altri ancora in altre strutture pediatriche italiane “fiore all’occhiello”. “Auguriamo buona fortuna a questi bambini e che possano guarire il prima possibile. Non si possono vedere bambini che soffrono, bisogna fare di tutto per alleviare la sofferenza dei civili e lavorare per la pace”, ha aggiunto. “Oltre ai feriti di guerra c’era una bambina malata che non poteva essere curata in quella situazione di guerra”, ha spiegato.

Tajani a Ciampino: “Grande affetto e apprezzamento per Italia”

“Ho parlato con le famiglie dei bambini palestinesi, c’è grande apprezzamento e affetto per l’Italia” ha aggiunto il ministro degli esteri Antonio Tajani, all’arrivo a Ciampino dei primi bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata