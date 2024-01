Il sindaco di Milano: "Per migliorare c’è tempo"

“Capisco che i distinguo ci siano sempre e capisco che siamo in campagna elettorale. Alcuni suggerimenti credo che abbiano molto senso, altri meno”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando la richiesta di Azione e della senatrice Mariastella Gelmini che, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, hanno chiesto all giunta milanese di fare un cambio di passo. “Per esempio quando qualcuno di loro dice di assumere altri vigili, stiamo facendo delle assunzioni mai fatte nella storia di Milano quindi magari evitiamo certe banalità. Però è legittimo e sensato, con la consigliera Pastorella io parlo in continuazione quindi volevo dire che non è una sorpresa perché mi aveva spiegato quello che avrebbero fatto e detto. Per migliorare c’è tempo, rimane il fatto che ci sono ancora tre anni e quindi meglio una critica costruttiva adesso perché dopo diventa troppo tardi. Quindi non la prendo male”.

