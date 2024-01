La senatrice a vita dopo il conferimento della laurea honoris causa in Scienze storiche

“Non c’è notte, dal 7 ottobre, che non mi tenga sveglia a pensare a quello che accade”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche all’Università Statale di Milano, dialogando con il giornalista Enrico Mentana, direttore del Tg La7. “Sono una donna di pace, mi ha fatto soffrire l’odio, la violenza, la vendetta che non concepisco – ha affermato – La notte è la notte dei tempi, dell’indifferenza generale che non è legata ai colori del sole e del mare, ma è legata al buio delle menti”.”I bambini mi piacciono da matti e nella spirale dell’odio dal 7 ottobre in poi ci sono i bimbi di tutti i colori e appartenenze”, ha aggiunto.”I bambini sono il futuro e che questi bimbi vengano uccisi dall’odio degli adulti che non si ferma mai – ha sottolineato – mi ha fatto venire una disperazione serale quando da sola devo affrontare la notte”.

