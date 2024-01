Montecitorio

Le iniziative di Montecitorio e Palazzo Madama

I palazzi della Camera e del Senato si illuminano di giallo per il Giorno della Memoria in commemorazione delle vittime dell’Olocausto degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Montecitorio e Palazzo Madama hanno aderito alla Campagna “WeRemember-Campaign”, promossa dal World Jewish Congress (Wjc) e dall’Unesco per ricordare il 27 gennaio 1945, quando il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau fu liberato. A Montecitorio la facciata resterà illuminata di giallo fino all’1 di domenica 28 gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata