Il vicepremier a Milano per il Forum Economico del partito: "Non guardiamo ai nostri alleati ma a noi stessi"

Forza Italia ha lo sguardo fisso alle prossime elezioni europee. “Sono convinto che nel suo complesso il centrodestra uscirà rafforzato, allo stesso modo sono convinto che il partito possa superare l’obiettivo del 10%. Il clima che si respira è positivo”, ha detto il segretario di FI Antonio Tajani, a margine del Forum Economico del partito in corso a Milano.

“Non guardiamo ai nostri alleati ma a quello che dobbiamo fare noi. Forza Italia ha il grande compito di diventare un punto di riferimento serio e affidabile per il primo partito italiano che è quello del non voto. Guardare a coloro che hanno perso fiducia nella politica e ridargli il gusto di essere protagonisti. Mi auguro che il centrodestra prenda più voti possibili e non mi auguro mai che un partito di centrodestra possa perdere consensi”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

