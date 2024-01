Così il consigliere dem a Palazzo Marino all’uscita della questura

“Siamo venuti a fare una denuncia perché sul murales del memoriale della Shoah è comparsa la scritta “Viva Hitler” e offese Israele. Abbiamo fatto la denuncia proprio durante le celebrazioni del Giorno della Memoria e anche per denunciare un clima che assolutamente non va bene in città. Compaiono sempre più scritte contro gli ebrei di antisemitismo puro e non aiuta il clima che si sta creando per via della guerra in Medioriente”. Lo dice a LaPresse il consigliere dem a Palazzo Marino, Daniele Nahum, all’uscita della questura di Milano. Nahum, accompagnato dalla presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, ha aggiunto: “Non ero mai stato preoccupato in vita mia fino ad oggi, in questo momento sono molto preoccupato”.

