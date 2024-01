Messaggio della premier: "Abbiamo una grande responsabilità e dimostreremo di saper tracciare la rotta"

“Il 1° gennaio del 2024 l’Italia ha assunto la presidenza del G7. È la settima volta che la nostra nazione ha la responsabilità di guidare il gruppo dei 7, forum intergovernativo nato quasi cinquant’anni fa e che nel tempo ha assunto un ruolo insostituibile nella difesa della libertà, della democrazia, nella gestione delle sfide globali”. Così la premier Giorgia Meloni in un video trasmesso via social. “L’Italia – spiega la presidente del Consiglio – ha assunto questa responsabilità storica in un tempo particolarmente complesso. Il sistema internazionale basato sulla forza del diritto è stato messo in discussione dalla guerra di aggressione russa all’Ucraina e la violazione dei principi che tengono unita la comunità internazionale sta scatenando focolai di conflitto in diverse aree del mondo. Ribadiremo il nostro sostegno all’Ucraina, continueremo a lavorare per la fine della guerra e per arrivare a una pace giusta e duratura. Ci occuperemo anche del conflitto in Medioriente e delle altre crisi all’ordine del giorno”.

