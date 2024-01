Messaggio della premier in vista del vertice dei leader in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia

“Centrale” nel G7 italiano “sarà il rapporto con le nazioni in via di sviluppo, con le economie emergenti, con un’attenzione particolare rivolta all’Africa, perché l’obiettivo che ci siamo dati è quello di costruire un modello di cooperazione da pari a pari che rifiuta l’approccio predatorio e che sia capace di offrire benefici per tutti. Dedicheremo anche per questo grande importanza alle questioni migratorie, al nesso clima-energia e alla sicurezza alimentare”. Così la premier Giorgia Meloni in un video trasmesso via social.

