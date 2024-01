La vicepresidente del Senato omaggia la figura di Silvio Berlusconi, scomparso qualche mese fa

In un video in occasione dei 30 anni di Forza Italia, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli omaggia la figura di Silvio Berlusconi, scomparso qualche mese fa. “Festeggiando questo trentennale, dobbiamo ricordare che abbiamo raccolto un testimone prezioso: portare avanti le sue battaglie e i suoi valori senza scendere mai a compromessi”, afferma la senatrice forzista, che in testa al video ha inserito alcuni passaggi del discorso della discesa in campo del Cavaliere. “Ad altri 30 anni insieme per continuare a mantenere vivo quel sogno chiamato Forza Italia”, recita invece una card in fondo al video.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata