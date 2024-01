Il capogruppo al Senato della Lega: “Bisogna assolutamente sostenere la resistenza di Kiev”

“Son cambiate le premesse, perché erano considerate da molti divisive, non solo dalla maggioranza ma anche da alcuni esponenti dell’opposizione”. Ha chiarito in questo modo Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, le polemiche scoppiate in merito alla mozione sull’invio delle armi presentata ieri dalla Lega e poi modificata durante la discussione.

“In realtà questa è una grande opportunità che si vuole offrire al premier, proprio perché ci sarà la presidenza del G7, perché tutti gli attori internazionali comprendano che prima riusciamo a trovare una soluzione a questi conflitti e prima tutti quanti staremo meglio”. “Bisogna assolutamente sostenere la resistenza ucraina”, ha quindi ribadito Romeo, che ha detto di non credere alla pace disarmata, ma sottolineando l’importanza di intraprendere una strada che porti ai negoziati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata