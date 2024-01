Il post del leader leghista su X

Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, si congratula con Donald Trump per la vittoria nelle primarie repubblicane Usa in New Hampshire. “Le primarie del New Hampshire portano una seconda vittoria per Donald Trump, congratulazioni!”, ha scritto Salvini sul suo account X.

New Hampshire primary brings a second win for @realDonaldTrump, congrats!👏🇺🇸 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 24, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata