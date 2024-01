Il vicepremier: "Da quando sono iniziate le ostilità, abbiamo sospeso tutti gli invii"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato in un’intervista a Nazione, Giorno e Resto del Carlino, che l’Italia non sta fornendo armi a Israele e che la segretaria del Pd Elly Schlein è quindi “male informata” a riguardo. “L’Italia ha interrotto dall’inizio della guerra di Gaza l’invio di qualsiasi tipo di armi a Israele. È tutto bloccato. Il periodo in cui sono state inviate più armi ad Israele è stato durante il governo Conte. Ma da quando sono iniziate le ostilità, abbiamo sospeso tutti gli invii di sistemi d’arma o materiale militare di qualsiasi tipo. E quindi Schlein parla di cose che non esistono. E’ pura propaganda. Al Partito Democratico dovrebbero essere meglio informati”, ha affermato Tajani.

Rispetto all’ipotesi di un invio di una forza di pace nella Striscia e l’eventuale partecipazione di militari italiani, Tajani ha affermato che “intanto bisogna concludere la guerra e creare un’amministrazione temporanea sotto l’egida delle Nazioni Unite”, una missione che a suo avviso “dovrebbe essere guidata da un Paese arabo”. “In questo quadro, se ci verrà chiesto, noi siamo pronti a coinvolgere i nostri militari in una missione di pace”, ha sottolineato il vicepremier. Rispetto alla missione dell’Ue nel Mar Rosso, Tajani ha affermato che lunedì si incontrerà a Bruxelles con i ministri degli Esteri dell’Unione Europea. “Presenteremo un documento preparato con Francia e Germania. Lo abbiamo scritto insieme al ministro della Difesa Crosetto”, ha detto il vicepremier sottolineando che “il governo è unito nel difendere l’interesse nazionale, e l’obiettivo è unire i Paesi europei sulla nostra proposta di creare una nuova missione marittima europea”. “Una missione che”, ha spiegato il ministro degli Esteri, “dovrà proteggere la libertà di navigazione e il traffico marittimo essenziale per i nostri porti e il nostro export”. “Sarà una missione difensiva, forte e vigile che scorterà il traffico mercantile”, ha precisato Tajani, sottolineando quindi che non si tratterà di una missioni di guerra nello Yemen.

